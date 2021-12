Champions League, il sorteggio: Juventus con lo Sporting Lisbona, l'Inter con l'Ajax

13 dicembre 2021 a

Il sorteggio di Champions League, per stabilire gli accoppiamenti degli ottavi di finale, alla Juventus regala lo Sporting Lisbona, mentre l'Inter se la dovrà vedere contro gli olandesi dell'Ajax. Accoppiamenti sicuramente favorevoli per le due italiane che sono riuscite così a evitare le big (il Psg i bianconeri, City, Liverpool e Bayern i nerazzurri). Spicca l'ennesimo remake della sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo. L'urna di Nyon ha infatti messo di fronte il Psg dell'argentino - in cui giocano anche Neymar, Mbappe e Di Maria - contro il Manchester United del portoghese. Una sfida tutta da gustare.

Gli altri accoppiamenti; Atletico Madrid-Bayern Monaco, Villareal-Manchester City, Benfica-Real Madrid, Salisburgo-Liverpool, Lille-Chelsea e Psg-Manchester United.

