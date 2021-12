Superlega, Sir-Monza 3-1: primo posto in solitaria

Foto: Testa

Perugia ipoteca il titolo d'inverno, Anderson è l'mvp della sfida

Vince e si prende in solitario la vetta della classifica la Sir Safety Conad Perugia. Vittoria in quattro set per i padroni di casa di Nikola Grbic che superano una volitiva Vero Volley Monza di fronte ai duemila del PalaBarton. Primi due parziali sfavillanti dei bianconeri che sfruttano una fase break di altissimo livello per scavare il solco nel punteggio con Leon e Rychlicki sugli scudi. Nel terzo set Monza, sotto di cinque lunghezze, prende ritmo in attacco ed accorcia. La quarta e decisiva frazione ha un solo grande protagonista: Matt Anderson. Il martello americano si mette il mantello di Superman e diventa infermabile in ogni zona del campo, Perugia accumula un cospicuo vantaggio e contiene la reazione finale dei brianzoli con il neo entrato Plotnytskyi che chiude il match.

È proprio Anderson l’Mvp della sfida con 14 punti e 2 ace. Doppia cifra in casa Sir anche per Leon (22 con 5 ace ed il 64% in attacco), Solè e Rychlicki (entrambi con 10 palloni vincenti), 9 i punti per Russo con 5 muri e 5 timbri anche per Giannelli. Non si prende l’Mvp, ma gioca un match spaziale anche Max Colaci che tiene alla grande in ricezione ed in difesa non ne fa cadere una. I numeri del match sono tutti a favore dei padroni di casa: 7 ace contro 5, 55% di ricezione positiva contro 37%, 50% in attacco contro 40% e 12 muri a 9. Il certificato della bontà del gioco espresso dai ragazzi del presidente Sirci che domani “switchano” perché torna la Champions League con la trasferta di Cannes di mercoledì sera per il secondo turno della Pool E.

