Modena-Gubbio 3-2, non basta la doppietta in rimonta di Sarao

Disco rosso per la squadra di Torrente: nel finale errore del portiere Ghidotti

Una respinta corta di Ghidotti che non trattiene un lento colpo di testa di Ogunseje mette la palla sui piedi di Scarsella che al terzo minuto di recupero non sbaglia e firma il 3-2 definitivo. Peccato. Sconfitta amarissima, sul campo della capolista Modena per il Gubbio di Torrente, maturata dopo un primo tempo da dimenticare e una ripresa giocata con ritmo, grinta e determinazione che hanno permesso ai rossoblu di tali recuperare i due gol di svantaggio. Poi quando l’inerzia della partita sembrava quella giusta arriva la sconfitta immeritata. E che proprio per questo fa ancora più male.

Primo tempo di marca modenese con i locali di Tesser due volte avanti con il brasiliano Azzi. Nella ripresa la reazione dei rossoblù favorita dall'ingresso in campo di Arena (al posto di Sainz Maza schierato trequartista dietro i due attaccanti Spalluto e Sarao nel 4-3-1-2 iniziale). E' Sarao il protagonista della rimonta con due gol d'autore. Ma sul 2-2 quando la gara sembra finita l'errore di Ghidotti e il 3-2 finale di Scarsella. Nel dopo gara Torrente è una furia contro l'arbitro.

