Camila Giorgi, il tennis può aspettare: posa sexy in spiaggia con addominali e lato b scolpiti | Foto

10 dicembre 2021 a

a

a

Il tennis, almeno per ora, può aspettare. In attesa dell'inizio della nuova stagione, prevista a Melbourne prima con un torneo Wta e poi ovviamente con gli Australian Open, Camila Giorgi si diverte con l'altra sua passione, vale a dire la moda. La splendida e sexy tennista marchigiana infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti decisamente sensuali, in cui è immortalata in spiaggia con indosso un completino super sexy, caratterizzato da shorts e top chiari e attillatissimi.

Il risultato è come sempre spettacolare, con migliaia e migliaia di like e commenti di approvazione. Tra tennis e moda (con tanto di marchio di moda Giomila fondato da lei), Camila Giorgi riesce a essere spesso convincente.

Camila Giorgi bomba sexy sulla spiaggia, top e shorts attillati per un fisico pazzesco | Foto

Camila anche recentemente ha pubblicato una foto in cui è apparsa in spiaggia con un completino super sexy targato appunto Giomila: shorts e top chiari, con sguardo sensuale e mare sullo sfondo. Una immagine in cui Camila ha esaltato il suo fisico davvero mozzafiato. Per quanto riguarda la stagione tennistica, in casa Italia, pur non raggiungendo quanto accaduto sul versante maschile, qualche segnale confortante c’è stato e proprio la Giorgi ne è stata la principale artefice.

Camila Giorgi mozzafiato sulla sabbia, posa sexy e fisico da urlo: altro scatto bollente | Foto

La marchigiana infatti si è tolta la soddisfazione di vincere l’importante Wta 1000 di Montreal, il primo della carriera, dando un bello slancio alla sua stagione conclusa al numero 34 del ranking e recuperando decine e decine di posizioni in classifica. Buone anche le sue Olimpiadi, dove si è fermata soltanto ai quarti di finale. Ora l'inizio di una nuova stagione. Nell'attesa, uno scatto sexy, dove Camila fa comunque (decisamente) un'ottima figura.

Camila Giorgi avanti a Tenerife, altro selfie sexy in ascensore: il completino rosa è da impazzire | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.