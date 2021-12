Superlega, Piacenza-Sir 0-3: Perugia prima in classifica

Foto: Benda

Il netto successo contro l'ex Bernardi regala l'aggancio alla Lube. Leon mvp

Una sfavillante Sir Safety Conad Conad espugna il PalaBancaSport di Piacenza, sconfigge in tre set i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy e vola in vetta alla classifica in coabitazione con Civitanova, ma con una gara in meno. È questo il responso dell’undicesima di Superlega che ha visto una splendida prova dei Block Devils. Due set, i primi due, combattuti ed equilibrati con la Sir capace di trovare sempre nel finale l’allungo decisivo. Un set, il terzo, di chiara marca bianconera che piazza, dal 6-5 per Piacenza, un parziale mortifero di 8-20 che consegna la posta in palio a Perugia.

È la fase break perugina la grande protagonista del match. Un servizio sempre incisivo, un muro titanico (13 i punti diretti), una correlazione muro-difesa che ha tenuto il formidabile attacco avversario al 37% con Colaci superlativo in difesa, un contrattacco sempre concreto e con pochissimi errori diretti (appena 2 in tutta la gara). Tutto questo alla fine ha portato la bilancia nella metà campo dei ragazzi del presidente Sirci.

È Leon l’Mvp della sfida. 17 i punti del capitano bianconero con 3 ace e 2 muri. Doppia cifra per Solè che ne mette 10 chiudendo 4 volte strada agli attaccanti di Piacenza, 3 muri vincenti anche per Russo (in campo per tutta la durata della partita) e Giannelli, consueto contributo alla causa per Rychlicki e per il metronomo di questa squadra Anderson. Torna dunque con il sorriso Perugia dalla temuta trasferta di Piacenza. Domani giorno di riposo per i ragazzi che torneranno al PalaBarton venerdì mattina in vista della penultima di andata in programma domenica contro Monza.

