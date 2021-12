Luciano Moggi, un passato nelle ferrovie: il figlio Alessandro lo ha reso nonno di due nipoti

06 dicembre 2021 a

a

a

Luciano Moggi è un ex dirigente sportivo italiano. Nato il 10 luglio 1937 a Monticiano, in provincia di Siena, è noto al grande pubblico per aver ricoperto dal 1994 al 2006 la carica di direttore generale della Juventus. Prima era stato dirigente del Napoli di Maradona, capace di conquistare due Scudetti, gli unici della storia del club partenopeo. Dalla metà del mese di maggio 2006 la fama e la notorietà sono ancor più cresciute a causa dello scandalo di Calciopoli che ha colpito il mondo del pallone italiano. Un ciclone che ha spazzato via un'intera classe politica dello sport più seguito dagli italiani.

Report, l'inchiesta sulle plusvalenze: documenti inediti e un'intervista a Moggi su "chi manovrava il campionato"

La prima attività di Luciano è stata quella di impiegato delle Ferrovie italiane. Figlio di un boscaiolo, nel 1962 Moggi è entrato per concorso nelle Ferrovie e a lui fu assegnato lo scalo di Civitavecchia come assistente di stazione. Moggi è poi promosso capo-gestione, responsabile di biglietteria e traffico merci. Poi ha iniziato la sua carriera da dirigente calcistico fino all'apice con la Juve e lo scandalo Calciopoli. Luciano Moggi ha un figlio, Alessandro, procuratore e agente sportivo, anche lui coinvolto nello scandalo. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2000 Alessandro Moggi ha sposato, ad appena 29 anni, Fabrizia Lonardi con la quale ha avuto due figli (tra cui Luciano Jr.). Nel 2016 ha iniziato a frequentare la showgirl Raffaella Fico.

Codacons contro la Juve: "Se accuse confermate, retrocessione e revoca scudetti"

La storia è durata due anni. Prima i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, poi la Fico ha rivelato a Spy i motivi della rottura: “Non c’è solo un motivo dietro la fine della storia", ha detto l’ex fidanzata di Alessandro Moggi. “La causa principale è stato il mancato matrimonio, dovuto ad una serie di incomprensioni e crisi di coppia. Quando poi sono stata contattata per il Gf Vip, Alessandro era decisamente contrario all’idea", ha detto la showgirl tempo fa. Attualmente Moggi jr sarebbe fidanzato con la politica italiana Elvira Savino. Luciano Moggi è tra i protagonisti della puntata di Report, in onda su Rai3 lunedì 6 dicembre.

Juve travolta dal Chelsea, la sentenza di Moggi: "Serve almeno un anno per la ricostruzione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.