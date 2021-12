Camila Giorgi bomba sexy sulla spiaggia, top e shorts attillati per un fisico pazzesco | Foto

06 dicembre 2021 a

La stagione del tennis è giunta a conclusione. Camila Giorgi probabilmente ha vissuto quella migliore della sua carriera, ma il tennis pare essere davvero ben lontano dai pensieri dell'atleta marchigiana.

La Giorgi infatti ha pubblicato una foto in cui appare in spiaggia con un completino super sexy targato Giomila, marchio di moda da lei fondato insieme alla madre: shorts e top chiari, con sguardo sensuale e mare sullo sfondo. Insomma, una vera e propria meraviglia, per una immagine in cui Camila esalta il suo fisico davvero mozzafiato.

Per quanto riguarda la stagione tennistica, in casa Italia, pur non raggiungendo quanto accaduto sul versante maschile, qualche segnale confortante c’è stato e proprio la Giorgi ne è stata la principale artefice. La marchigiana infatti si è tolta la soddisfazione di vincere l’importante Wta 1000 di Montreal, il primo della carriera, dando un bello slancio alla sua stagione conclusa al numero 34 del ranking e recuperando decine e decine di posizioni in classifica. Buone anche le sue Olimpiadi, dove si è fermata soltanto ai quarti di finale.

Per le posizioni di vertice, al comando è rimasta Ashleigh Barty, l'australiana che non ha giocato molto a causa della pandemia, ma che ha trovato il sigillo di Wimbledon che le ha permesso pertanto di gestire la situazione in maniera abbastanza tranquilla. Dietro di lei la bielorussa Aryna Sabalenka e la spagnola Garbine Muguruza. Per la prossima stagione, l'obiettivo di Camila Giorgi è quello di avvicinare le top player il più possibile, magari esaudendo il sogno di trionfare in un torneo del Grande Slam. Ma per ora il pensiero è decisamente su altri settori.

