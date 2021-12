Cuadrado, il video del gol su calcio d'angolo in Juventus-Genoa

05 dicembre 2021 a

a

a

Incredibile gol di Juan Cuadrado: il colombiano della Juventus ha realizzato il vantaggio dei bianconeri sul Genoa direttamente dal calcio d'angolo. Una parabola magica: dalla bandierina, con il piede destro, ha indirizzato la palla appena sotto l'incrocio dei pali più lontano. Una realizzazione che ha fatto scattare la standing ovation dell'Allianz Stadium di Torino. Non è usuale infatti vedere realizzare un gol direttamente da corner. Cuadrado ci è riuscito.

Per il colombiano si tratta del terzo gol stagionale, non il più importante sicuramente, ma probabilmente uno dei belli. Un gol che vale tanto perché arriva in un momento di difficoltà per la squadra e che - a livello individuale - conferma quanto sia importante per l'economia dei risultati della Juventus dopo un inizio particolarmente complicato. Cuadrado in carriera ha segnato 53 gol nei club, di cui 22 con la maglia bianconera. Il colombiano ha giocato anche con Indipendente Medellin, Udinese, Lecce, Fiorentina e Chelsea.

La partita ha visto la Juventus trovare il vantaggio con la magia di Cuadrado, poi i bianconeri hanno creato tante occasioni senza riuscire però a mettere in sicurezza i tre punti. Il Genoa però non ha mai impensierito la difesa bianconera. Nel finale, dopo tante occasioni sprecate, è stato Dybala ha realizzare il 2-0 che ha fissato il punteggio con un diagonale mancino potente e preciso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.