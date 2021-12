Sofia Goggia, chi è la campionessa di sci: le galline che fanno uova per Cracco e il mistero della vita privata

05 dicembre 2021 a

a

a

Sofia Goggia nella storia dello sci alpino. La campionessa bergamasca dopo le due vittorie in discesa, a Lake Louise vince anche il superG, firmando così una straordinaria tripletta, che sulla pista canadese era riuscita soltanto alla tedesca Katja Seizinger (1997) e per tre volte a Lindsey Vonn (2011, 2012, 2015). Per Goggia si tratta della quattordicesima vittoria in carriera (quarta in superG). Meglio di lei ci sono solo Deborah Compagnoni e Federica Brignone (entrambe a 16) e Isolde Kostner (15).

Video Goggia cade a 100 km/h e si frattura il braccio: stagione finita

Campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018 e vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018, classe 1992, Sofia sin da piccola dimostra una spiccata competitività. All'età di tre anni indossa la tuta da sci, nel 2007 debutta nel mondo dello sci e inizia subito a vincere. Da poco la campionessa bergamasca ha annunciato di aver investito in 2500 galline: “Fanno le uova per Cracco. Vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e ascoltano musica classica” ha spiegato in una recente intervista.

Zlatan Ibrahimović si racconta in un libro: dal fratello morto alla moglie più grande di undici anni

In diverse occasioni Sofia ha parlato di sé stessa come una persona egoista, concentrata soprattutto su sé stessa, caratteristica comune nelle persone dotate di una determinazione fuori dalla norma. In una recente intervista Sofia Goggia ha rivelato di aver avuto una relazione importante ma durata appena pochi mesi. “Sto lavorando per ridurre al limite le goggiate. Non posso piacere a tutti: vado accettata”, ha dichiarato la sciatrice che poi ha delineato l’identikit del suo fidanzato ideale che dovrebbe essere un atleta ma possibilmente non uno sciatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.