Mick Schumacher, il video dello schianto: l'incidente con la sua Haas nel Gp d'Arabia di Formula 1

05 dicembre 2021 a

a

a

Dopo dieci giri momentaneamente sospeso il Gran Premio d'Arabia, prima volta in questo paese per la Formula 1, perché Mick Schumacher è andato a sbattere a muro. Così è entrata in pista la Safety Car. Il figlio del mitico Schumi ha rassicurato immediatamente il box sulle sue condizioni: “Sto bene, scusate per l’incidente”. Al momento della sospensione in testa c'era Lewis Hamilton (Mercedes), davanti al compagno di squadra Bottas. Terzo Max Verstappen a 2"8 dal campione iridato in carica. Quarta la Ferrari di Charles Leclec.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.