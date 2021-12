Pistoiese-Gubbio 2-3, prima vittoria esterna grazie a Formiconi

Foto: simone grilli

Il difensore sigla la rete del successo in pieno recupero. Le altre due reti di Bulevardi e Spalluto

Prima vittoria esterna del Gubbio che torna al successo in campionato dopo più di un mese. Decide, a sorpresa, in pieno recupero un gol di Formiconi subentrato a Signorini infortunatosi qualche minuto prima. La squadra di Torrente al Melani di Pistoia era andata sotto in avvio (10') quando Mezzoni ha trovato un varco sguarnito nella retroguardia rossoblù. Dopo 4' la gara si è però riportata subito in parità grazie a Bulevardi su servizio di Malaccari. Il Gubbio, rinvigorito dalla segnatura, riesce persino a trovare il guizzo dell'1-2 grazie al solito Spalluto (tre centri nelle ultime tre gare) su assist di Cittadino. Termina, così il primo tempo.

Nella ripresa la Pistoiese di Sassarini trova un pari insperato proprio al 90' con Ricci che sbuca in area eugubina. Ma quando tutti pensavano al 2-2 finale, ecco la rete di Formiconi nel lunghissimo recupero concesso dal direttore di gara. Così in campo al 1' GUBBIO (4-3-3) Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Bonini; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Fantacci, Spalluto, Sainz Maza. All. Torrente.

