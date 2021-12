Irma Testa fa coming out: "Il bronzo a Tokyo il mio scudo, ma per molti l'omosessualità è una imperfezione"

03 dicembre 2021 a

Coming out di Irma testa, la pugile azzurra bronzo a Tokyo, prima donna italiana a vincere una medaglia nella boxe. "Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora una imperfezione - ha affermato Irma in una intervista pubblicata sull’ultimo numero di Vanity Fair -. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera. Alla mia famiglia la verità non l’ho mai nascosta. Quando l’ho detto a mia mamma non avevo nemmeno 16 anni. Lei l’ha presa con naturalezza. Pensavo non potesse capire, e invece ha capito. Mi ha detto: se sei felice, per me va bene".

Irma Testa ha quindi proseguito: "Ho conosciuto il mondo - ha detto -. E ho visto che ci sono posti in cui chi ti piace non importa a nessuno. La prima volta che mi sono innamorata di una ragazza - ha rivelato ancora la boxeur - ho aspettato un pochino, per vedere che non fosse un fuoco di paglia, e poi l’ho detto a mia mamma. Non avevo nemmeno sedici anni. Non credo che lei la pensasse così in partenza - a Torre Annunziata, dove è cresciuta lei, e pure io, la mentalità non è aperta - ma penso che abbia allargato i suoi orizzonti per amore mio. Ci sono persone che soffrono per le discriminazioni, che sono vittime di bullismo, che non riescono a costruirsi una vita perché non sanno come relazionarsi con una società che è loro ostile".

Quindi l'appello finale: "Ogni essere umano dovrebbe essere protetto e al sicuro. O almeno tutelato - ha affermato ancora la Testa -. Chi può proteggerti se non lo Stato, le sue istituzioni, le sue leggi? Ci sono ancora troppe persone discriminate e questo non va bene. Non va più bene. Io non posso fare molto, ma posso, dicendo la verità su me stessa, dire anche che nulla è sbagliato".

