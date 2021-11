La FMI fa 110 anni e premia Valentino Rossi e Antonio Cairoli

Foto: fmi

I nove volte campioni del mondo all'evento celebrativo di Riccione

29 novembre 2021 a

Un grande evento del motociclismo italiano. Sabato 11 dicembre presso il Palazzo dei Congressi di Riccione si terranno le celebrazioni per i 110 anni della Federazione Motociclistica Italiana; nell’occasione verranno premiati i più grandi piloti del nostro Paese, in particolare quelli che hanno segnato con le loro vittorie il periodo compreso tra il 2012 e il 2021. Durante questa importante cerimonia verranno celebrate le carriere di Antonio Cairoli e Valentino Rossi. I nove volte Campioni del Mondo sono stati dei punti di riferimento per due decenni: fino ad oggi hanno vinto gare e titoli, regalando emozioni al pubblico di tutto il mondo, e proprio nel 2021 hanno scelto di disputare la loro ultima stagione in MXGP e MotoGP.

Inoltre verranno esaltate le imprese dei piloti italiani di motociclismo capaci di conquistare almeno un Campionato o una Coppa del Mondo nell’ultimo decennio. Nomi che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione del nostro sport con grandi gesta compiute in tutte le discipline. A loro si aggiungeranno i piloti meritevoli di aver vinto i mondiali a squadre con la Maglia Azzurra e i titoli riservati ai giovani talenti emergenti, per un totale di 50 atleti previsti durante la celebrazione.

All’evento celebrativo dei 110 anni, fortemente voluto dal Presidente FMI Giovanni Copioli, saranno presenti tanti esponenti delle Istituzioni tra i quali Silvia Salis (Vice Presidente Vicario CONI), Erika Stefani (Ministro per le disabilità), Paolo Magri (Presidente Confindustria Ancma) e Renata Tosi (Sindaco di Riccione). Durante la cerimonia si vivranno intensi minuti di emozioni e, allo stesso tempo, entusiasmanti momenti di spettacolo. Il programma completo è in via di definizione, ma promette di essere davvero di alto livello.

