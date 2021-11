Gubbio-Ancona Matelica 1-1, Faggioli replica al solito Spalluto

Ghidotti para un rigore a Iotti nella ripresa, due traverse dei marchigiani

Niente da fare. Il Gubbio non riesce a tornare alla vittoria e con l'Ancona Matelica finisce in parità (1-1). A parziale giustificazione le tante assenze in casa rossoblù anche se, una volta in vantaggio, la squadra del presidente Notari è stata subito raggiunta. Nelle ultime sei giornate solo tre punti per Cittadino e compagni. Torrente privo di tutti i difensori centrali (Signorini, Redolfi e Migliorini) sistema la coppia Formiconi-Bonini davanti a Ghidotti. In attacco Spalluto in gol a Viterbo prende il posto di Sarao, ai lati ci sono Fantacci e Arena (D'Amico è infortunato). Il Gubbio nel primo tempo insiste alla ricerca del gol e colleziona 11 calci d'angolo, ma l'Ancona Matelica rischia di passare per via di un errato disimpegno difensivo di Bonini che colpisce la traversa di Ghidotti.

Nella ripresa la traversa la colpisce, invece, subito Iotti al 5', ma un minuto più tardi Spalluto in area riceve da Aurelio e fa secco il portiere marchigiano: 1-0. Al minuto 11 c'è però un rigore per l'Ancona Matelica per via di una spinta di Aurelio. Dal dischetto va Iotti ma Ghidotti para. La squadra di Colavitto non si disunisce e raggiunge il pareggio al 20' quando Faggioli sfrutta a dovere una sponda di Rolfini. Nel finale da segnalare l'infortunio a Bulevardi. Finisce 1-1.

