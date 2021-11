Coppa Davis, Sinner stratosferico: spazzato via Isner in due set e Italia sul 2-0 contro gli Usa

26 novembre 2021 a

Sinner da impazzire. Jannik ha spazzato via in due set il malcapitato Isner e ha portato l'Italia a condurre 2-0 nella fase a gironi della Coppa Davis. A Torino non c'è stata storia, con l'altoatesino che non ha dato scampo a Isner, che aveva sostituito Tiafoe infortunato.

Nel primo pomeriggio di venerdì 26 novembre Sonego aveva conquistato il primo punto per la squadra di Volandri nella gara inaugurale del gruppo E al Pala Alpitour di Torino. Il torinese, padrone di casa, si è imposto sullo statunitense Reilly Opelka 6-3 7-6 (7-4). Tra poco tocca al doppio, con Fognini e Bolelli impegnati contro Ram e Sock. Sabato 27 novembre gli azzurri torneranno poi in campo per affrontare la Colombia mentre domenica il girone si concluderà con la sfida tra i sudamericani e gli Usa.

