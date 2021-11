Italia, play off in salita: si comincia contro la Macedonia. Poi eventuale finale con CR7 in Portogallo

26 novembre 2021 a

Se c'era una possibile avversaria da evitare era il Portogallo. Puntualmente, il sorteggio ha riservato all'Italia di Mancini, una eventuale finalissima play off contro i lusitani di Cristiano Ronaldo, che in semifinale affronteranno in casa la Turchia. Per gli azzurri in semifinale invece c'è la Macedonia del Nord, in casa. Sorteggio quindi non proprio fortunato per l’Italia di Roberto Mancini nei play off per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Gli azzurri sono stati inseriti nel groppo C, lo stesso appunto del Portogallo di CR7, l’altra testa di serie, che potrebbero incontrare nella finale per il posto al mondiale. Nell’eventuale finale, l’Italia giocherà in trasferta, in Portogallo o in Turchia. Insomma, il cammino verso il Mondiale sembra essere ora davvero in salita.

"E' molto difficile perché la Macedonia del Nord è una buona squadra e se passeremo il turno la finale la giocheremo o in Portogallo o in Turchia, è molto dura", ha ammesso il ct dell’Italia Roberto Mancini in video collegamento dopo il sorteggio dei play off per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

