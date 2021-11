Dzeko, il video dei gol: la sua doppietta lancia l'Inter nel 2-0 allo Shakhtar

24 novembre 2021 a

a

a

L’Inter è a un passo dall’obiettivo ottavi di finale in Champions League grazie a un successo vitale sullo Shakhtar Donetsk. La squadra di Inzaghi domina a San Siro e risolve la pratica con una doppietta di Dzeko, solo dopo aver vanificato una miriade di occasioni nitide. Aritmeticamente fuori dai giochi per la fase ad eliminazione diretta e per l’Europa League gli uomini di De Zerbi.

"Doppietta decisiva? L’Inter mi ha preso per questo, io sto cercando di dare il mio contributo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto anche se il portiere è stato bravo. Bisognava avere pazienza e alla fine sono arrivati due gol che sono importanti per la squadra. Ora siamo vicini al raggiungimento del nostro obiettivo. All’inizio la palla sembrava non volesse entrare, poi ce l’abbiamo fatta. La squadra è stata brava dal primo sino all’ultimo minuto" ha detto Edin Dzeko ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria.

"Una qualificazione agli ottavi sarebbe un grande traguardo. C’era questo obiettivo il giorno che firmai il contratto. Con dieci punti solitamente dovresti passare. Sono tre vittorie di fila e oggi abbiamo fatto una grande partita. Siamo a poche ore dalla sfida contro il Napoli che ci ha fatto spendere energie fisiche e mentali" ha analizzato Simone Inzaghi. "Siamo in un buon momento ma le insidie sono dietro l’angolo, abbiamo vinto due partite che erano fondamentali, quella con il Napoli e oggi ma dobbiamo continuare. La strada è ancora lunga", ha proseguito in merito alle ambizioni della sua squadra in Italia e in Europa.

Juve travolta dal Chelsea, la sentenza di Moggi: "Serve almeno un anno per la ricostruzione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.