Lesioni muscolari, Perugia e Ternana perdono i capitani Angella e Defendi

Tre settimane di stop per il centrale del Grifo, minimo 25 giorni per l'esterno di Lucarelli. Rosi positivo al Covid

Archiviato il successo sul Crotone, il Grifo punta al bis casalingo sabato contro il Cittadella ma dovrà fare a meno di 4 elementi preziosi. Carretta è ancora out, Burrai è squalificato mentre Angella si è fermato nell’ultimo match e gli accertamenti hanno evidenziato “una lesione del bicipite femorale sinistro”, recita il bollettino. Lo stop dovrebbe essere nell’ordine delle 3 settimane: il capitano tenta in recupero per il derby del 19 dicembre (dopo Cittadella, Pisa, Vicenza e Parma). Lavoro differenziato per Dell’Orco, a Pian di Massiano è stato in visita Daniele Gastaldello, collaboratore tecnico della Nazionale U21.

Intanto, il Perugia ha comunicato che Rosi è risultato positivo al Covid precisando che “il giocatore nei giorni precedenti non ha avuto contatti con il resto della squadra”. Rosi era infatti fermo per un infortunio, ora è in isolamento domiciliare.

Sono ripresi lunedì pomeriggio anche gli allenamenti della Ternana che venerdì sarà impegnata al Via del Mare di Lecce. Lavoro differenziato e terapie per Marco Capuano mentre è rimasto a riposo Marino Defendi. Il capitano rossoverde si è sottoposto ad esami strumentali in seguito all’infortunio riportato nel corso della gara con il Cittadella; gli stessi hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del muscolo semi-tendinoso della coscia destra. Tempi di recupero previsti, medio lunghi: dai 25 giorni in caso di lesione di primo grado ai 40 nell'altro caso. Martedì pomeriggio la squadra di Cristiano Lucarelli lavorerà ancora al Giorgio Taddei, a partire dalle 14.30.

