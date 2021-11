Inter - Napoli, Zanoli positivo al Covid. Il calciatore subito in isolamento. Era stato già infettato e vaccinato due volte

21 novembre 2021 a

Il Covid riprende ad infettare anche i calciatori di Serie A. E' stato il Napoli a comunicare che Alessandro Zanoli è positivo al virus. "A seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte - si legge in una nota del club - il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid 19". La società partenopea spiega che Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose". Ovviamente come sempre accade in casi del genere, il calciatore "resterà in isolamento mentre il resto dei componenti del gruppo squadra, tutti negativi, prenderanno regolarmente parte alla partita" che verrà gli azzurri opposti all’Inter".

La sfida è in programma alle ore 18 di oggi, domenica 21 novembre. ed è considerata particolarmente importante per la formazione nerazzurra. In caso di vittoria, infatti, ridurrebbe le distanze nei confronti della stessa capolista. Un match per niente semplice, considerando che fino ad ora gli azzurri hanno collezionato dieci vittorie, due pareggi e zero sconfitte. L'Inter segue a sette punti di distacco. Il suo terzo posto è frutto di sette successi, quattro pareggi e una sconfitta. La sfida è dunque considerata molto importante per cercare di recuperare terreno, ancor più dopo la sconfitta del Milan, costretto alla resa sul campo della Fiorentina dove ha perso 4-3 nonostante la doppietta di Ibrahimovic.

Alle 20.45 sempre di oggi, è in programma la sfida tra Genova e Roma. Il quadro della tredicesima giornata del campionato nazionale di Serie A, si chiuderà nella giornata di domani, lunedì 22 novembre. Sono infatti in programma altre due partite: Verona - Empoli e Torino - Udinese. Anche per i granata si tratta di un turno particolarmente importante. Una vittoria consentirebbe di allontanarsi ancora di più dalla zona bassa della classifica e recuperare ulteriore terreno rispetto a molte formazioni che sembrano decisamente meno attrezzate.

