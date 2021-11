Perugia-Crotone 2-0, gol di Lisi e Matos: il Grifo torna alla vittoria al Curi

20 novembre 2021 a

Torna al successo il Perugia tra le mura amiche del Curi. Il Grifo infatti batte 2-0 il Crotone e ottiene così tre punti importantissimi per la sua classifica. I biancorossi sono infatti a quota 20 punti, in settima posizione.

Nel primo tempo apre le marcature Lisi, su assist di De Luca. Nella ripresa Matos è bravo a trovare il tempo giusto con il taglio sul primo palo, a deviare in porta il cross di Segre. Per quanto riguarda il prossimo turno, sfida ancora casalinga per il Perugia, che se la dovrà vedere con il Cittadella, in quello che rappresenta un autentico scontro diretto in zona play off.

