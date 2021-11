Derby Perugia-Ternana, sono 843 i biglietti per i tifosi rossoverdi

Foto: Principi

Trasferta solo con pullman organizzati, non servirà la tessera del tifoso

Michele Fratto 19 novembre 2021 a

a

a

A un mese dal derby tra Perugia e Ternana ora è arrivata l'ufficialità: per i tifosi rossoverdi non sarà necessaria la tessera del tifoso. Per diverso tempo si era paventava la possibilità della tessera per entrare nel settore ospiti dello stadio Renato Curi. Ora, dopo una riunione tra la società di via della Bardesca rappresentata dal vicepresidente Paolo Tagliavento e il Gos, il Gruppo Organizzativo Sicurezza (formato dal capo di gabinetto della Questura e il dirigente della Digos), si è arrivati alla conclusione di non rendere necessaria la tessera per partecipare a una delle partite più sentite del calendario rossoverde.

Rally: Danilo Petrucci correrà la Dakar 2022 con la Ktm

I tifosi della Ternana, dunque, potranno partecipare alla gara del Curi acquistando il tagliando in modalità libera. A margine della decisione, arrivata dopo gli sforzi condivisi tra i protagonisti sopra citati, resta comunque in essere l'obbligo di arrivare allo stadio di Perugia solo attraverso l'utilizzo di pullman organizzati. I tagliandi a disposizione sono 843 e, complessivamente, visti i numeri potrebbero essere venti i pullman massimi organizzati. Resta vietata, dunque, la trasferta tramite spostamenti privati. Il derby è in programma domenica 19 dicembre alle ore 16.15. Sarà la diciottesima giornata del girone di andata del campionato di serie B, e arriva dopo l'ultimo vinto dalla Ternana nella Supercoppa di Lega Pro al termine della fantastica stagione, quella costellata dai tanti record collezionati dalla truppa di Lucarelli.

Serie B, altro tonfo della Ternana: il Como passa al Liberati (1-2)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.