Tifosi polacchi a Perugia per donare a Sirci la maglia della Nazionale

Simpatico fuori programma al termine di Sir-Milano 3-0

Luca Mercadini 17 novembre 2021 a

a

a

Fuori programma piacevole al fischio finale di Perugia-Milano. Tre tifosi polacchi in gita in Italia hanno dapprima voluto assistere alla gara tra la Sir e l’Allianz, poi sono entrati nel taraflex e hanno raggiunto il presidente Sirci. Con loro la maglietta della nazionale polacca personalizzata con il nome del patron di Perugia. Sirci è molto popolare in Polonia, dove il volley è il primo sport nazionale.

Sir, Monini guarda ai giovani: "Vorrei vedere anche qui un Michieletto"

Una notorietà cresciuta nel tempo grazie al rocambolesco acquisto di Leon strappato ai russi di Kazan, al successivo ingaggio di Vital Heynen tecnico della nazionale campione del mondo (poi licenziato nel finale della passata stagione) e al recente arrivo di Nikola Grbic allenatore stimatissimo in Polonia dopo la sorprendente conquista della Champions League a maggio. Il presidente di Perugia compare spesso in lunghe interviste nei media polacchi con la Sir che ad agosto ha partecipato a una tournèe nel popoloso Paese che si affaccia sul mar Baltico. L’omaggio dei tre tifosi è stato particolarmente gradito da Sirci che si è intrattenuto a lungo con loro.

Superlega, la Sir non fa sconti e passa 3-1 a Taranto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.