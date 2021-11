L'ex Baiocco al Perugia: "Più qualità nella gestione della palla"

L'allenatore del Casa del Diavolo: "Va cercato di più l'uomo tra le linee"

Carlo Forciniti 16 novembre 2021 a

Un passaggio a vuoto all’interno di un campionato definito “ottimo” ed in cui il Perugia può ambire a qualcosa in più della salvezza. Davide Baiocco, allenatore del Casa del Diavolo ed ex grande centrocampista del Grifo con cui ha totalizzato 111 presenze e 4 gol, loda quanto fatto fino ad ora dai biancorossi, chiamati comunque a dei miglioramenti strategici per cambiare passo anche e soprattutto in casa e contro squadre che si chiudono. Archiviata la sosta, i grifoni ripartono dopo il ko di Como… “Prendere 4 gol in 28 minuti non è da Perugia. Quanto accaduto potrebbe essere una casualità, pur se il Grifo contro avversari che si chiudono e ripartono un po’ di problemi li ha”.

Perché? “Perché va migliorata la qualità nella gestione della palla. Anche da parte dei difensori centrali. Alvini sta cercando di fare qualcosa di diverso in fase di costruzione. L’uomo fra le linee non viene ricercato quanto si vorrebbe”. Quell’uomo è stato spesso Kouan. Meglio da trequartista o da mezzala? "Per me è la stessa cosa, sono ruoli offensivi. L’ho visto poco puntare la linea difensiva avversaria. Si ricerca molto la palla in verticale sulla prima punta. Così, l’ivoriano può giocare solo la seconda palla, o sfruttare uno scarico”. Come mai il Grifo fatica al Curi e ultimamente a segnare? “Proprio per il tipo di lavoro che c’è ancora da fare in costruzione contro squadre chiuse. Quanto si va in gol dipende anche dalla partecipazione alla fase offensiva. Gli attaccanti hanno le caratteristiche per attaccare la profondità ma a volte la verticalizzazione è facilmente leggibile per un difensore. Se si abbassano i due centrocampisti ed i quarti non si alzano, quando si verticalizza ci si ritrova con 3-4 giocatori contro 6. E’ dura creare qualcosa quando l’inferiorità numerica è così chiara. In alternativa si può provare a fare qualche aggiramento sugli esterni per arrivare al cross ed attaccare la porta. E il Perugia lo fa bene".

Come valuta il campionato dei grifoni? "Ottimo. Si parla di salvezza ma il Grifo può fare un campionato differente e lo sta dimostrando”. Cosa pensa di Alvini? “I risultati parlano per lui. E’ una squadra aggressiva, con una chiara identità”. Chi è il Baiocco di questa squadra? “Difficile da dire. Forse Kouan mi somiglia un po’. Ha forza nelle gambe, sa inserirsi”. Il suo amico Caserta non vive il suo miglior momento a Benevento… “Ho visto la gara con il Perugia e non mi è piaciuta. Ma le qualità di Fabio saranno utili in una piazza così”. L’ha sorpreso il suo addio al Grifo? “Sì. Aveva unito tutti sotto un’unica missione ottenendo un risultato meritatissimo”. Baiocco, dopo tre anni e mezzo è rientrato nel calcio con il Casa del Diavolo. Come procede questa avventura? “E’ una bella esperienza che faccio con amore. I ragazzi credono sempre in più in loro stessi”.

