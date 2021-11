Matteo Berrettini, dopo Lavinia l'amore con Ajla Tomljanovic: "Ma non è stato facile conquistarla"

14 novembre 2021 a

Matteo Berrettini è attualmente il migliore tennista italiano, finalista a Wimbledon nel 2021. Classe 1996, Berrettini è nato a Roma, il 12 aprile sotto il segno dell’Ariete. Quest'anno è il secondo consecutivo in cui partecipa alle Atp finals, torneo di fine stagione tra i migliori otto giocatori al mondo. Oltre alla finalissima di Wimbledon il suo miglior risultato è quello delle semifinali degli Us Open nel 2019.

Ha sempre dimostrato di essere un predestinato, visto anche che è riuscito appunto ad arrivare in finale a Wimbledon, superando Nicola Pietrangeli, che si era fermato alle semifinali. All'ultimo atto è poi stato sconfitto dal numero uno al mondo, Novak Djokovic. Tra le curiosità sul suo conto, molte donne lo ammirano soprattutto per il suo fascino e per la sua prestanza fisica. La sua attuale compagna è Ajla Tomljanovic, tennista anche lei, e con lei non condivide solo l’amore ma anche la passione per il mondo del tennis.

Berrettini ha dovuto però sudare per conquistare il cuore di Tomljanovic. “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo", ha raccontato in una vecchia intervista. Durante la pandemia da Covid hanno trascorso insieme il primo lockdown in Florida, a Boca Raton, consolidando l’equilibrio di coppia. Per quanto concerne i suoi vecchi amori, Matteo Berrettini è stato con Lavinia Lancellotti anche se la loro storia d’amore è finita all’inizio del 2019. Secondo i ben informati, inoltre, Berrettini avrebbe avuto anche un flirt con la collega Eugenie Bouchard. Berrettini è impegnato domenica 14 novembre nel primo match delle Atp Finals di Torino 2021 contro il tedesco Zverev.

