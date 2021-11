Valentino Rossi, la famiglia e la fidanzata Francesca Sofia Novello. Una figlia in arrivo, guiderà le auto GT

14 novembre 2021 a

a

a

Da oggi, domenica 14 novembre 2021, finisce la carriera di uno dei più grandi atleti dello sport italiano, uno dei pochi a fermare l'Italia per ammirare le sue imprese. Valentino Rossi, 42 anni, da oggi sarà un ex pilota di moto. Perché - come annunciato - proverà ancora a sentire l'adrenalina dei motori guidando le auto ("correrò con delle macchine GT, serie Endurance" ha già annunciato). La carriera è quella di una leggenda. Tra i piloti più titolati del motociclismo, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (cinque dei quali vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005), è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125 (1), 250 (1), 500 (1) e MotoGP (6). Dal 2014 è proprietario dello SKY Racing Team VR46.

Francesca Sofia Novello e l'inizio difficile con Rossi: "Avevo voglia di mandarlo a quel paese"

Figlio di Graziano Rossi, a sua volta pilota motociclistico a cavallo degli anni 1970 e 1980, Valentino Rossi è nato Urbino per poi crescere a Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino. Ha un fratello minore da parte di madre, Valentina Palma, Luca Marini, anche lui pilota motociclistico e sbarcato da poco anche lui nella MotoGp.

Valentino Rossi diventa papà, la fidanzata Francesca Sofia Novello è incinta: il post su Instagram

La vita privata di Valentino Rossi è sempre stata al centro delle cronache di gossip con diverse relazioni avute con personalità dello spettacolo e del cinema: dalla relazione con Maddalena Corvaglia a quella con l’attrice Martina Stella passando per la storia con Aula Rolenzetti e Linda Morsetti, senza dimenticare Marwa Klebi. Attualmente Valentino Rossi è felicemente fidanzato con la modella Francesca Sofia Novello, con cui avrà presto la sua prima figlia.

L'addio social di Vasco all'amico Valentino Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.