Jorginho, il video del rigore sbagliato: Italia-Svizzera 1-1, gol e highlights. Qualificazione al Mondiale in bilico

Nicola Uras 12 novembre 2021 a

a

a

Come all'andata, anche nella gara di ritorno tra Italia e Svizzera, Jorginho sbaglia il rigore - il terzo consecutivo con la Nazionale - e la selezione di Mancini non va oltre l'1-1 nella gara che, se vinta, avrebbe potuto qualificare aritmeticamente gli azzurri al prossimo Mondiale in Qatar. Proprio al 90' il centrocampista si è presentato dagli undici metri, dopo il fallo subito da Berardi e l'intervento del Var, ma il suo destro si è alzato sopra la traversa tra la delusione di tutto lo stadio Olimpico di Roma.

Ora, a una partita dalla fine, con l'Italia e la Svizzera a parità di punteggio, gli azzurri per centrare la qualificazione dovranno vincere l'ultima partita, lunedì, in casa dell'Irlanda del Nord e possibilmente con qualche buon gol di scarto per conservare il +2 nella differenza reti che, in questo momento, qualificherebbe proprio la squadra di Mancini. La Svizzera invece ospiterà la Bulgaria.

La partita è iniziata in salita con gli azzurri in svantaggio dopo appena 11': Silvan Widmer azzecca il tiro dal limite e beffa Donnarumma con un siluro terra-aria. L'Italia nel primo tempo fatica a trovare le misure alla partite, però ha un'occasionissima con Barella: ma il centrocampista da pochi metri non riesce a deviare dentro la porta. Il pareggio arriva al 36' punizione dalla sinistra di Insigne, colpo di testa nel mucchio di Di Lorenzo e l'Italia tira un bel sospiro di sollievo. Dopo l'intervallo l'Italia entra in campo più convinta e attacca a testa bassa grazie anche alla verve degli azzurri subentrati: all'87' Berardi viene steso in area, rigore dopo consulto del Var ma Jorginho sbaglia ancora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.