Benedetta Quagli, l'amore per Federico Chiesa e la passione per tatuaggi e animali

Benedetta Quagli è nota al grande pubblico appassionato di calcio per essere la fidanzata di Federico Chiesa, calciatore della Nazionale che ha infiammato i telespettatori con le sue imprese in campo, soprattutto ai recenti Europei vinti dagli azzurri. Molto legata al fratello Edoardo, Benedetta Quagli ha iniziato una storia d’amore con Federico Chiesa nel 2019.

La loro relazione va tuttora avanti, anche stando ad alcuni post in cui tifa per Chiesa impegnato pure con la maglia della Juventus. Prima di lei, il giocatore della Nazionale era impegnato con Caterina Ciabatti, ma non è chiaro il motivo che abbia portato alla rottura. La love story con la Quagli è finita al centro del gossip quando lui le ha dedicato la vittoria con gli Azzurrini dell'Under 21 al Dall’Ara di Bologna, il 17 giugno 2019, nel corso dell'Europeo di categoria. Tra le curiosità sul suo conto, Benedetta Quagli adora il mare, e sono davvero tantissime, sui social, le foto che la vedono in bikini.

Anche lei ama i selfie e delizia spesso i suoi follower con immagini mozzafiato. Dagli amici si fa chiamare Benni ed è una grandissima tifosa della Fiorentina nonostante il compagno sia un calciatore della Juventus passato proprio per la Viola. Ha inoltre una passione per i tatuaggi: ne ha uno a forma di testa di panda che simboleggia il suo grande amore per gli animali.

Federico Chiesa è tra i protagonisti della Nazionale impegnata venerdì 12 novembre contro la Svizzera, in un match valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

