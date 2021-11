Giorgia Duro, l'ìntervento della municipale al matrimonio con Andrea Belotti: la figlia Vittoria e il cane Angi

12 novembre 2021 a

Giorgia Duro è la moglie di Andrea Belotti, calciatore attualmente in forza al Torino e centravanti della Nazionale. Pertanto Giorgia è una delle wags azzurre. Giorgia Duro è nata in Sicilia il 24 ottobre del 1996 (sotto il segno dello Scorpione). Già Miss Palermo e partecipante al concorso di Miss Italia, la giovane vanta anche alcune esperienze televisive come giornalista.

Giorgia Duro e Belotti si sono conosciuti qualche anno fa all’epoca della militanza del giocatore con il Palermo e praticamente non si sono più lasciati. Le nozze si sono celebrate nel capoluogo siciliano. Da qualche mese (da febbraio 2021) la famiglia si è allargata con la nascita della piccola Vittoria. Nella famiglia Belotti vive anche un delizioso cane di nome Angi.

Giorgia Duro, la storia con Andrea Belotti partita da Palermo: dall'amore è nata Vittoria

Per quanto riguarda curiosità sul suo conto, lei stessa ha raccontato che la proposta di matrimonio da parte del fidanzato è avvenuta in modo molto romantico: lui ha chiesto la sua mano in ginocchio. Sia Giorgia che Andrea sembrano amare tanto i tatuaggi: lei ne ha uno a forma di croce sulla schiena, lui ne sfoggia diversi su varie parti del corpo. Da segnalare come a causa di festeggiamenti di nozze considerati un po’ troppo chiassosi dai vicini, è intervenuta la polizia municipale. Giorgia abita nel centro storico di Torino con il marito, la figlia e appunto il cagnolino.

