E' Marmorini il nuovo allenatore del Foligno

E' Simone Marmorini il nuovo allenatore del Foligno nel campionato di serie D girone E. L'ex tecnico della Sinalunghese (lo scorso abbo in serie D nello stesso girone dei falchetti) avrà nel suo staff Flavio Lo Vaglio come collaboratore tecnico. All'ex tecnico Monaco è stata fatale l'ultima pesante sconfitta interna, 4-0 contro la capolista San Donato Tavarnelle guidata in panchina dall'ex Paolo Indiani.

Dopo il successo nel derby di Città di Castello e il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Trestina, tutto faceva presagire progressi importanti del Foligno. Ma l'ultimo turno di campionato ha riaperto vecchie ferite, così la società ha deciso per il cambio tecnico.

