C'è un medico umbro nello staff della nazionale Under 17

Il dottor Valigi è il responsabile nutrizionale della squadra di Corradi

Gli Azzurrini dell’Under 17 maschile di calcio, sotto la guida di Bernardo Corradi, tornano dalla trasferta di Belfast (Irlanda del Nord) con in tasca l’accesso alla fase di qualificazione Elite di Euro 2022 con un ottimo risultato. Proseguono il percorso di qualificazione alla fase finale che si terrà in Israele grazie a tre vittorie convincenti gli hanno permesso di concludere il girono a punteggio pieno ed a reti inviolate. Dopo la prima gara, vinta largamente con l’Albania per 5 a 0 sul terreno dello Shamrock Park, hanno battuto anche Irlanda del Nord e Scozia con il punteggio, rispettivamente di 2 a 0 e di 3 a 0.

Da sottolineare anche che la squadra non ricevuto alcun cartellino giallo, a riprova della bontà del gioco espresso dagli azzurrini. A garantire la buona prestazione in campo degli azzurrini c’era anche un umbro: il dottor Andrea Valigi, responsabile nutrizionale della squadra. Nonostante le difficoltà, rappresentate dalla differente cultura alimentare e culinaria del Regno Unito, è riuscito a sostenere la prestazione atletica dei ragazzi grazie ad una stretta collaborazione con gli Chef della struttura ospitante.

