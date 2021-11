Imolese-Gubbio 2-2, Torrente: "Prendiamo troppi gol"

Foto: Simone Grilli

Il tecnico rossoblù: "Bravi a recuperarla nel secondo tempo ma bisogna migliorare"

A Torrente è piaciuta la reazione della sua squadra che nel secondo tempo ha ribaltato il risultato. Così tra Imolese e Gubbio finisce 2-2 con le reti eugubine di Cittadino su rigore e Arena. “Ci è mancato un pizzico di attenzione in più, altrimenti potevamo vincerla. Un momento di rilassamento dopo il gol ci è costato il 2-2 dell’Imolese”. Il tecnico di Cetara però ci tiene a precisare che "sotto l’aspetto dell’impegno non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi che hanno dato davvero tutto, come sempre accade ogni partita. Purtroppo abbiamo commesso due ingenuità che abbiamo puntualmente pagato. Cosa questa che si sta ripetendo ormai da qualche partita: al minimo errore veniamo puniti. Per cui è giustissimo dire che non dobbiamo avere cali di tensione e di concentrazione, ma è anche vero che non è che la dea bendata ci stia dando una mano”. Entrando nello specifico ha apprezzato la fase offensiva, ma storce la bocca per quanto concerne quella difensiva. “In avanti abbiamo fatto due gol e questo mi è piaciuto, dietro ci siamo fatti infilare ancora una volta su palla da fermo e soprattutto prendiamo sempre gol. E questo non va bene”.

Arena al primo gol tra i professionisti, D’Amico una grande prestazione. “Sono contento per Alessandro, un giovane di qualità, di valore e di prospettiva. Ha fatto un ottimo inizio di campionato, poi come tutti i giovani magari hanno bisogno0 di tirare un po’ il fiato. D’Amico ha fatto bene ma tutti hanno dato il massimo. Ripeto, dobbiamo stare più attenti e saper gestire meglio la partita durante i 95 minuti”.

Ha il sorriso sulle labbra Alessandro Arena: “Sono contento per sul gol perché è il primo tra i titolari. Però mi dispiace non essere riusciti a vincere. Peccato perché con più attenzione potevamo vincerla”. Poi, nonostante la giovane età, parla da “vecchio”: Abbiamo ancora tanto da migliorare e dobbiamo per questo lavorare tanto. Per quanto mi riguarda mi trovo bene a giocare esterno, ma posso dire la mia anche centralmente E in tutta sincerità mi piace molto giocare più dentro il campo”.

