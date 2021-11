Serie A, pari e patta nel derby della Madonnina: Milan-Inter finisce 1 a 1

07 novembre 2021 a

Derby elettrico, emozionante, ma al tirar delle somme, il pareggio non ha mosso né i cuori, né le passioni e nemmeno la classifica. Una serata di vana adrenalina. Forse l’occasione l’hanno persa i nerazzurri. Due rigori (uno segnato dall’ex milanista Calhanoglu, l’altro parato da Tatarusanu a Lautaro) per l’Inter, un autogol (De Vrij), salvataggi sulla linea, parecchie occasioni: un derby che non ha tradito certo le attese. Ma dopo tanta roba, nel primo tempo il risultato è rimasto inchiodato sul pari. I nerazzurri hanno avuto forse più occasioni, ma il Milan non ha giocato male. Non pervenuti Ibra e Dzeko, i giocatori teoricamente più pericolosi. Teoricamente.

Nella seconda parte della gara meno emozioni (occasioni per l’Inter), ma l’adrenalina è finita e tutti sono tornati a casa convinti di aver dominato e di essere stati beffati dal destino cinico e baro. Da un palo di Saelemaekers nel finale e dall’arbitro (quelli del Milan). Un pareggio, questo del derby, che non ha fatto perdere il primato al Milan, visto il pareggio del Napoli, e non ha fatto bene alla classifica dell’Inter, rimasta a -7 dalla vetta.

"Per noi il bicchiere è mezzo vuoto, abbiamo sbagliato tante occasioni e un rigore e meritavamo di più. Però abbiamo affrontato una grande squadra che è prima con merito. E continuiamo ad acquisire consapevolezza. Ora dobbiamo recuperare le forze. Il Milan e il Napoli stanno tenendo un ritmo incredibile, ma mancano tante partite e c’è tempo e margine. Avremmo voluto regalare la vittoria ai nostri tifosi, e ai punti l’avremmo meritato". Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, a Dazn al termine del derby pareggiato per 1-1 con il Milan. "I primi 20 minuti non abbiamo approcciato benissimo, poi abbiamo preso le misure e comandato per lunghi tratti la partita", ha sottolineato. Sul rigore sbagliato ha aggiunto: "I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu, poi Perisic. Il primo ha voluto batterlo Calhanoglu e Lautaro glielo ha lasciato, poi il secondo lo ha preso Lautaro ed è andata così. Se avessimo segnato tutti i rigori avremmo più punti e sarebbe stato importante".

