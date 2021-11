Roberto Mancini, tre figli con Federica Morelli: Filippo, Andrea e Camilla. Poi il matrimonio con Silvia Fortini

07 novembre 2021 a

Roberto Mancini è l'attuale ct della Nazionale di calcio, reduce dal meraviglioso successo ai campionati Europei. E' stato uno dei più grandi giocatori della sua generazione e un tecnico di fama internazionale. Dopo la vittoria contro l'Inghilterra ai rigori agli Europei, l’abbraccio con Gianluca Vialli, entrambi in lacrime, ha commosso tutta l’Italia. Nato a Jesi, sotto il segno del Sagittario, il 27 novembre 1964, in carriera ha giocato come centrocampista e attaccante. Nel 2015 ha visto il suo nome nella prestigiosa Hall of Fame del calcio.

Ha iniziato la carriera nelle giovanili del Bologna, club con il quale esordirà anche in Seria A. Il suo nome, tuttavia, rimarrà legato alla Sampdoria: con i blucerchiati ha giocato per ben 15 anni, segnando 132 reti in 424 partite e soprattutto vincendo uno scudetto storico, nel 1991. Infine ha militato nella Lazio (anche qui uno storico scudetto), per poi concludere la sua carriera a Leicester, con 4 presenze e 0 gol, nel 2001. Come allenatore invece, ha iniziato come vice alla Lazio, poi Fiorentina, Inter, Manchester City, Galatasaray, ancora Inter e Zenit. Nel 2018 è stato chiamato a guidare la Nazionale italiana come ct e nel 2021 è arrivato il titolo Europeo.

Per quanto riguarda la vita privata, Roberto Mancini è stato sposato con Federica Morelli, da cui ha avuto tre figli: Filippo, Andrea e Camilla. Nel 2015 sono state avviate le pratiche per la separazione. Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto della sua nuova relazione nel 2016: la compagna del tecnico è Silvia Fortini. Dopo due anni di relazione, i due hanno deciso di sposarsi. Lei ha 14 anni in meno di Mancini. Il ct della Nazionale è tra gli ospiti di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata in onda come sempre su Canale5 dalle 16,30 domenica 7 novembre.

