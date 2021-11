Ginnastica ritmica, le atlete umbre in gara a Foligno per i campionati italiani

Da oggi a domenica in palio 16 titoli italiani al PalaPaternesi

I campionati italiani individuali Gold di ginnastica ritmica a Foligno. Da oggi a domenica il PalaPaternesi ospita la kermesse organizzata dalla Ginnastica Fulginium con il patrocinio del Coni regionale e del Comune di Foligno. Si tratta di una gara che in passato ha regalato tantissime soddisfazioni alle società umbre con diversi titoli italiani conquistati e altre posizioni di prestigio. Per questo il presidente della Federginnastica regionale, Roberto Settimi, spera che anche in questa occasione le atlete umbre sappiano farsi valere. Ma chi sono le ginnaste impegnate e le loro società di appartenenza? Scopriamolo insieme.

S.S.D. Fulginium: Sofia Muraska (fune e clavette), Sara Frascarelli (palla e nastro). Trasciatti e Frascarelli G. (coppia), Ginevra Angeli (Fune), Veronica Ciani (palla)

Fortebraccio Perugia: Giada Moretti (cerchio e palla), Eva Pasquino (palla e clavette), Susanna Derna Tiberi (cerchio e clavette), Giulia Zandri (cerchio e palla), Anita Andreani (palla e clavette), Tabatha Barberini (palla e clavette)

Fenice Spoleto: Alice Valentini (cerchio e clavette), Eleonora Restani (fune e palla), Lavinia Baldassini (clavette e nastro), Asia Fatigoni (cerchio e nastro)

Melos Perugia: Agrestini e Cuglini. (coppia)

Fontivegge Gryphus Perugia: Anna Catherine Lucaroni (cerchio e clavette), Greta Sardelli (palla e nastro), Alessia Renga (cerchio).

In tutto le ginnaste in gara saranno 355 in rappresentanza di 150 società provenienti da tutta Italia. Nella tre giorni folignate daranno vita a gare spettacolari che metteranno in palio 16 titoli nazionali: fune, cerchio, palla, clavette e nastro per la categoria Junior 1, Junior 2/3 e Senior oltre alla gara di coppia. La manifestazione metterà a dura prova lo staff della società organizzatrice presieduto dalla professoressa Paola Menicacci e anche tutto il corpo giudicante. Le gare inizieranno, infatti, stamattina alle 9.30 con le junior 1 per concludersi in tarda serata con le gare di coppia, riprenderanno poi domani dalle 8.30 con le Junior 2/3 per concludersi alle 22.30 con le finali senior al cerchio e ancora domenica con le restanti competizioni senior, per concludersi alle 14.30 con la finale al nastro. Il costo del biglietto giornaliero, con ingresso secondo normativa covid, è di 10 euro. Gratuito sotto i 6 anni.

