Spal-Perugia 1-2, il Grifo torna alla vittoria: in trasferta non conosce ostacoli

"Andremo a Ferrara per fare il Perugia" aveva detto mister Alvini e così è stato. Il Grifo riscatta il ko interno al Curi con la Reggina e si conferma macchina da guerra in trasferta (12 punti in sei partite, zero sconfitte) superando la Spal 1-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Il Grifo torna sui binari conosciuti in questa stagione disputando una partita aggressiva a tutto campo.

Parte forte la Spal che dopo 3' sfiora il vantaggio: il tiro di Crociata però sbatte sul palo. Poco dopo Melchiorri non trova la porta da comoda posizione poi è anche il Perugia a divorare un'occasione davvero ghiotta con Murano a tu per tu con Seculin. Pochi secondi però i biancorossi sfondano: calcio d'angolo di Burrai, sul primo palo svetta Curado e Grifo in vantaggio al 18' (0-1). Può subito raddoppia il Perugia ancora con Murano ma colpisce la parte alta del montante sugli sviluppi di un angolo (25'). Capovolgimento di fronte e la Spal pareggia: cross di Mora, Mancosu si inserisce con i tempi giusti in area e di testa devia alle spalle di Chichizola al 29' (1-1). Il primo tempo regala ancora emozioni: contatto (dubbio) in area tra Melchiorri e Rosi, rigore che Mancosu calcia male e Chichizola neutralizza (39'). Capovolgimento di fronte, Falzerano inventa e Segre a porta semi sguarnita in scivolata non trova la porta.

La ripresa è sulla falsariga della prima frazione. Ci prova Colombo, mentre dall'altra parte il diagonale di De Luca esce veramente di poco. I cambi di Alvini danno ancora più forza al Perugia che preme con determinazione e alla fine sfonda. Prima Kouan sbaglia da pochi metri, poi una percussione di Rosi viene premiato con rigore (Piscopo lo trattiene). Dagli undici metri, come a Brescia, De Luca è spietato (86'). E' gol vittoria: 1-2 e Perugia in piena zona play off.

