Federica Pellegrini si sposa con Matteo Giunta, sì social della Divina alla proposta di matrimonio | Foto

Federica Pellegrini ha detto sì. Abbandonato il nuoto, la Divina ha pubblicato su Instagram la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno, il suo ex allenatore Matteo Giunta (cugino peraltro dell'ex fidanzato Filippo Magnini).

In modalità Giulietta, da brava veneta, la Pellegrini è immortalata sul balcone, con davanti in ginocchio il suo futuro marito: "Io e te e tutto il mondo fuori", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine, una citazione di una celebre canzone di Vasco Rossi, con tanto di hashtag #sì. Insomma, Federica Pellegrini presto sposa, coronerà il suo sogno d'amore con lo storico compagno. Pesarese, 39 anni, Giunta ha un passato da nuotatore. Cugino di Filippo Magnini, ha assunto il ruolo di coach di Federica sette anni fa.

Un rapporto trasformatosi poco dopo in amore e gestito nel massimo riserbo considerato proprio che Federica usciva dalla lunga relazione con il cugino di Matteo, ma anche per evitare di finire sulle copertine dei tabloid. Due anni fa la prima uscita (semi)ufficiale in occasione del Galà di Federnuoto a Roma. L'ufficializzazione dopo le Olimpiadi di Tokyo. I risultati sportivi con Giunta comunque sono arrivati (con lui al suo fianco sono arrivate la medaglia d'oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019) e Pellegrini è rimasta competitiva sino all'ultimo giorno della sua carriera. E ora avranno tutta una vita insieme.

