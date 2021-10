Sinner, incubo Tiafoe a Vienna: l'azzurro spegne la luce a un passo dalla vittoria e perde in tre set

30 ottobre 2021 a

Una prestazione a due facce per Jannik Sinner sul cemento di Vienna. L'altoatesino, quando era a un passo dal successo sullo statunitense Tiafoe (avanti 6-3 e 5-3), ha completamente perso il controllo del match, cedendo alla fine in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 2-6. In finale nel torneo austriaco dunque ci va l'americano

Avversario di Tiafoe sarà Zverev, che ha eliminato lo stesso Sinner dagli Us Open e che invece a Vienna ha battuto il baby fenomeno spagnolo Alcaraz, che a sua volta aveva domato Berrettini.

E pensare che di Sinner aveva parlato in questi termini l'avversario steso ai quarti, il norvegese Ruud: "Sinner è uno di quelli con più qualità tra quelli con cui ho giocato quest’anno - il commento di Casper -. Io e Jannik non siamo cresciuti assieme, a differenza di altri giocatori della mia età. Abbiamo un bel rapporto, abbiamo giocato spesso gli stessi eventi soprattutto l’anno scorso, quindi ci siamo allenati assieme. E' un bravo ragazzo e quando la partita è finita si può essere amici”. Sulla partita persa contro Sinner, Ruud ha avuto le idee chiare: "All’inizio non è chiaro se fosse colpa dei miei errori o se lui stesse giocando meglio. Ma comunque lui ha iniziato spingendo con tutta la potenza. Forse non ero pronto - la sua analisi -. Però son riuscito a ribattere e usare il mio dritto per trovare il punto. Stava funzionando molto bene e in più Jannik ha fatto qualche errore che mi ha permesso di entrare dentro il campo”. Poi però Sinner ha inanellato sette giochi consecutivi: “Ha iniziato a giocare meglio da entrambi i lati e per me è diventato difficile scegliere quale attaccare. E' frustrante quando non riesci a fare il punto, la palla torna molto veloce e molto spesso", ha concluso Ruud. Belle parole che però si sono scontrate con la realtà: Sinner ko contro Tiafoe e addio finale di Vienna.

