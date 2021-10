Rullo Sinner a Vienna, spazza via in due set pure Ruud e vola in semifinale: Finals di Torino più vicine

29 ottobre 2021 a

Ancora una grande prova per Jannik Sinner, sempre più inarrestabile. La sua marcia verso le Finals di Torino sembra proseguire senza ostacoli e soprattutto senza perdere neanche un set.

Venerdì 29 ottobre infatti l'altoatesino ha superato in due parziali ai quarti di finale del torneo di Vienna (cemento indoor) il norvegese Casper Ruud, che peraltro nel ranking del torneo lo precedeva, visto che era la testa di serie numero 4 contro la 7 per l'azzurro. La partita si è rivelata piuttosto equilibrata solo nel primo set, quando il norvegese era riuscito a recuperare il break di svantaggio, per poi capitolare comunque 7-5.

Senza storia il secondo parziale, con Sinner che è subito scappato via e ha chiuso il match con il punteggio di 6-1. L'altoatesino ora se la dovrà vedere con lo statunitense Tiafoe, che ha superato l'argentino Schwartzman nel suo quarto di finale. Fuori invece Berrettini al termine di una lotta di oltre tre ore con il baby fenomeno spagnolo Alcaraz. Per quest'ultimo ci sarà da affrontare il tedesco Zverev. Proprio Zverev, battendo il canadese Auger Aliassime, ha ulteriormente agevolato la corsa di Sinner verso le Finals di Torino, ormai davvero a un passo. Per la prima volta ci sarebbero due italiani all'appuntamento finale della stagione.

