Sinner, dalla corsa alle Finals alle critiche di Panatta: "Difetto di Jannik? Fa i tweet in inglese"

Jannik Sinner è in lotta per qualificarsi alle Finals di Torino. Ma per l'altoatesino sarebbe soltanto un bonus in più: “L’obiettivo è importante a 20 anni come a 25. Sono felice di far parte del gruppo di giocatori che devono ancora qualificarsi. Io e il mio team guardiamo soprattutto alla crescita, e se ci sono da cambiare delle cose le cambiamo subito. Ovvio, facciamo attenzione alla Race, ma io voglio solo migliorarmi e fare progressi sulla strada che stiamo percorrendo - ha spiegato dopo la vittoria su Novak -. Sono contento dell’occasione che ho di potermi qualificare per Torino: è una posizione che comporta una certa pressione, e quindi devo essere bravo a gestirla. Ciò non vuol dire che se non riesco a qualificarmi non sono bravo, ma per il momento credo di star gestendo bene".

Sinner ha parlato pure della sfida con Ruud: "Nella Race lui è in una posizione migliore di me. Ora è difficile non pensare alla Race, anche se cerco sempre di non pensarci. Lui dice che il favorito sono io? Non so se sia vero", ha commentato. Per l'altoatesino critiche ed elogi. Questi ultimi sono arrivati dal capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri: "La sua forza è nella testa. Per fare un esempio: lunedì scorso, il giorno dopo il successo di Anversa, è arrivato a Vienna e ha fatto subito doppio allenamento. Il pomeriggio con il suo staff e poi la sera alle 21 con Zverev. Lui vive per questo sport, è ambizioso, vuole sempre migliorare, speriamo che continui così", ha detto.

Qualche critica in passato e più recente da Adriano Panatta: "L'unico difetto è che fa i tweet in inglese, ma che vuol dire sta cosa? Dovrebbe stare molto più vicino ai tifosi azzurri che gli vogliono bene per cui il consiglio è di twittare in italiano", ha detto l'ex campione qualche tempo fa. Lo stesso Panatta aveva poi parlato della sua rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo: "Per me è inconcepibile che un giocatore di neanche 20 anni rinunci all’Olimpiade o alla coppa Davis: ci sono atleti che darebbero un braccio o una gamba per esserci", ha sottolineato recentemente. Venerdì 29 ottobre è impegnato a Vienna nei quarti di finale contro il norvegese Ruud.

