Perugia-Reggina 0-2, il Grifo ko al Curi. Tribuna centrale non agibile: vetri pericolanti

Doccia fredda al Curi. Il Perugia resta a secco di gol e di punti, interrompe la serie positiva lunga sette partite e vede ridimensionarsi una classifica comunque cortissima. La Reggina abbatte il Grifo a domicilio (0-2) senza dover fare una partita stellare e diventa la seconda forza del campionato. Angella e compagni vanno subito sotto, sprecano il pallone del pari e beccano il colpo del ko prima dell’intervallo senza più rientrare in gara. Troppo “leggera” la squadra di Alvini per reggere l’urto amaranto.

A causa di problemi strutturali (alcuni vetri pericolanti) allo skybox, la struttura sopraelevata della Tribuna Ovest, ci sono stati dei ritardi nell’accesso all’impianto degli spettatori per la messa in sicurezza dell’area. A poco più di mezzora dal fischio d’inizio del match è iniziato l’afflusso del pubblico nelle curve e in Tribuna Est, è stata transennata la Tribuna Centrale e Vip con dirottamento in Laterale dei possessori del biglietto per il settore interessato dal problema. Volti piuttosto contrariati, quindi, prima dell’inizio della gara, fra i dirigenti biancorossi, compreso il patron Santopadre (spostato nell’area sponsor).

La partita. Dai blocchi il Grifo esce a tutta birra per mordere gli ospiti in ogni zona del campo ma, con un cross dalla trequarti di Bellomo, la Reggina passa subito grazie a Galabinov che si infila tra Angella e Zanandrea e buca di testa la porta biancorossa (5'). L’imbattibilità di Chichizola cade dopo 348’ e per Alvini la serata è in ripida salita. Il vantaggio amaranto sopisce per qualche minuto il coraggio del Perugia che però torna a spingere sull’asse De Luca-Matos per un buon destro dal limite del brasiliano finito alto (11’pt). Il pallone del pari lo recapita Ferrarini sulla testa ancora del numero 10 che, da dentro l’area piccola, gira incredibilmente sopra la traversa. Il Grifo fa la partita, la Reggina va a fiammate. Il raddoppio della Reggina al tramonto del primo tempo: la miglior difesa del torneo pulisce malissimo l’area sulla sgroppata fino in fondo dell’ex Di Chiara e Bellomo è chirurgico nel trovare il varco sul palo di Chichizola. Nella ripresa Alvini pesca abbondantemente dalla panchina e la serata si conferma stregata per il brutto infortunio che mette ko il neo entrato Carretta. Il Perugia non riesce a rientrare in partita. Ora alle porte c’è la doppia trasferta di Ferrara e Como e i 14 punti biancorossi valgono un ottavo posto “bugiardo”, con una sola lunghezza di vantaggio sul sedicesimo.

