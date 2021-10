Vis Pesaro-Gubbio 1-0, l'errore di Ghidotti costa caro ai rossoblù

Foto: Simone Grilli

La squadra di Torrente domina nel primo tempo ma non segna, la Vis approfitta nella ripresa di un'ingenuità del portiere

Euro Grilli 24 ottobre 2021 a

a

a

Come vincere una partita senza mai tirare in porta. A Pesaro se la ricorderanno per un pezzo la vittoria conquistata contro il Gubbio senza grossi meriti. Come perdere una partita dopo aver dominato per larghi tratti è invece la lettura da parte umbra. Devono recitare il mea culpa i “lupi” per aver sciupato tante occasione nel primo tempo e per non aver avuto una reazione degna di tale nome nel secondo tempo dopo essere andati sotto. Soffre di trasfertite la squadra di Torrente che deve trovare subito l’antidoto. Alla fine Torrente decide per Bulevardi playmaker, al posto dello squalificato Cittadino con Sainz Maza intermedio a sinistra e Oukhadda a destra. In difesa Lamanna è il quarto a destra, Redolfi e Signorini centrali, Aurelio a sinistra. In attacco il tridente con il rientro di Arena a destra, Sarao al centro e Mangni a sinistra. Risponde Banchini disegnando la Vis sul 3-5-2 con Gucci e De Respinis in attacco, veloci e pericolosi nelle ripartenze. In fase di non possesso i marchigiani giocano su due linee tutti dietro la palla e trovare spazi non è semplice.

Gubbio, in casa nessuno segna di più: ma ora serve il salto di qualità fuori

LA PARTITA La Vis cerca di giocare in velocità, il Gubbio attende e prova a ripartire. Con il passare dei minuti i “lupi” cominciano a guadagnare terreno, a comandare io gioco e la Vis che sembra attendere nella propria metacampo quasi a invogliare gli avversari a fare la partita per lasciare poi qualche varco dove cercare la penetrazione. La prima azione da gol è rossoblù con Sainz Maza che al 23’ impegna Farroni a terra. Dall’angolo Signorini di testa colpisce forte ma centrale e il portiere respinge. Ancora il Gubbio vicino al gol con Oukhadda al 28’ con Farroni che salva la porta. Al 34’ Sarao di testa colpisce il palo, ma l’arbitro aveva fermato l’azione per fuorigioco. Minuto 43’: Lamanna taglia dentro, Aurelio arriva in ritardo al tap in a cinque metri dalla linea di porta.

Teramo-Gubbio 1-1, un episodio antisportivo macchia la gara

LA RIPRESA Si ricomincia con Torrente che cambia: fuori Lamanna e dentro Formiconi, Mangni resta negli spogliatoi e al suo posto gioca Fantacci. Nella Vis Marcandella rileva Astrologo. Al l’8 Marcandella su punizione mira al sette, Ghidotti è sulla palla, ma se la lascia sfuggire e Gucci la spinge dentro: 1-0. Doccia fredda e Vis che si galvanizza, anche se non crea nulla di particolarmente pericoloso. Il Gubbio cerca la reazione e al 21’ porta pericoli in area di rigore vissina e trenta secondi dopo con Sarao va vicino alla deviazione di testa vincente con la palla che esce di un metro sul palo di sinistra di Farroni. Spalluto al 26’ di testa sfiora debolmente di testa da un metro sciupando un’occasione d’oro.

Arena è l'oro del Gubbio di Torrente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.