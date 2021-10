Nicola Bartolini, chi è il campione del mondo di corpo libero

23 ottobre 2021 a

Nicola Bartolini ha vinto la medaglia d’oro nel corpo libero ai Mondiali di ginnastica di Kitakyushu, in Giappone. L'azzurro ha chiuso il suo esercizio con 14,800 punti. Medaglia d’argento per il giapponese Kazuki Minami con 14,766 punti e il finlandese Emil Soravuo con 14,700. Si tratta di una vera e propria impresa storica: Bartolini porta l'Italia sul tetto del mondo nella ginnastica artistica a 24 anni di distanza dall’ultimo sigillo di Yuri Chechi. E soprattutto, nel corpo libero, dove mai un italiano aveva vinto una medaglia d'oro (ultima volta sul podio nel 1966, bronzo di Franco Menichelli come nel 1962).

Ma chi è il nuovo campione dello sport italiano? Bartolini, 25 anni, è di Quartu Sant'Elena, comune dell'area metropolitana di Cagliari, in Sardegna. Ha iniziato a praticare la ginnastica all'età di 4 anni mentre la sua carriera senior è iniziata nel 2014. Un infortunio alla spalla che richiese un intervento chirurgico gli impedì nel 2016 di partecipare ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro. Nel 2018 prende parte alla Coppa del mondo di Doha e alla World Challenge Cup di Osijek, vincendo la medaglia di bronzo al volteggio e al corpo libero, ma un altro infortunio lo frena. Quest'anno poi la medaglia di bronzo all'Europeo, sempre nella finale di corpo libero. Bartolini si candida adesso come atleta di punta e di riferimento assoluto per la prossima Olimpiade, a Parigi, nel 2024.

Poche le notizie sulla sua vita privata anche se è fidanzato. Qualche anno fa era circolata l'indiscrezione di una relazione con la ginnasta Carlotta Ferlito, tra le altre anche protagonista del docu-reality Vite Parallele.

