A1 femminile, Busto Arsizio-Perugia 3-0: non basta Diouf top scorer

Terza sconfitta in altrettante gare per la Bartoccini Fortinfissi. Bauer: "Loro fortissime"

21 ottobre 2021 a

a

a

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-21 25-15 25-19)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bosetti 5, Stevanovic 5, Poulter 4, Gray 16, Olivotto 10, Mingardi 15, Zannoni (L), Ungureanu 2. Non entrate: Herrera Blanco, Monza, Cerbino (L), Colombo, Battista, Bressan. Allenatore Musso.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 8, Melandri 5, Diouf 17, Melli 6, Bauer 4, Bongaerts 2, Sirressi (L), Provaroni, Guerra, Guiducci, Nwakalor. Non entrate: Diop, Rumori (L). Allenatore Cristofani.

A1 femminile, Perugia-Firenze 1-3 vista da Havelkova

La migliore Diouf (best scorer della gara) non basta a Perugia per avere la meglio su Busto Arsizio che si aggiudica il match per 3-0 (25-21 25-15 25-19 i parziali), in una gara dove le lombarde hanno dettato il ritmo sin dai primi scambi. Nel dopo partita Christina Bauer parla del suo ritorno da ex. "Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra fortissima, il loro gioco è molto veloce ed abbiamo sofferto con il muro. Purtroppo ancora abbiamo qualche difficoltà con il servizio e contro una squadra come Busto rende le cose ancora più difficili, peccato perché nelle fasi iniziali del set eravamo sempre vicini però loro sono riuscite in tutte le occasioni a spingere di più al momento giusto ottenendo il massimo risultato. A Busto poi c'è sempre una grande atmosfera che dà una grande mano e da ex lo so bene".

A1 femminile, Perugia-Firenze è il derby delle sorelle Nwankalor

LA CLASSIFICA Unet E-Work Busto Arsizio 9; Igor Gorgonzola Novara* 6; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano* 6; Vero Volley Monza 6; Savino Del Bene Scandicci 6; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 6; Il Bisonte Firenze 6; Delta Despar Trentino 4; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3; Bosca S.Bernardo Cuneo 2; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0; Volley Bergamo 1991 0. * una partita in meno.

Volley A femminile, Bartoccini: "Quest'anno avremo un grande tifo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.