Camila Giorgi avanti a Tenerife, altro selfie sexy in ascensore: il completino rosa è da impazzire | Foto

Camila Giorgi vincente ma un po' nervosa nel primo turno del torneo 250 Wta di Tenerife. La tennista marchigiana ha superato al termine di mille vicissitudini la spagnola Bolsova in tre set e giovedì 21 ottobre se la vedrà contro la macedone Danka Kovinic, per un posto ai quarti di finale. Per rilassarsi così dopo il match Camila ha voluto pubblicare un paio di stories sul suo profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower, in cui è immortalata in un selfie in ascensore, con completino rosa molto sexy, che esalta il suo fisico mozzafiato con tanto di addominale scultoreo.

Un completino rosa (targato Giomila) già apparso prima del debutto contro la spagnola. Forse Camila un pizzico di scaramanzia per il prossimo match ci può pure stare.

Contro la spagnola la partita è durata oltre tre ore durante le quali ci sono state parecchie proteste da parte di Giorgi per le chiamate dei giudici di linea. Il primo warning era arrivato per una discussione prolungata da parte di Sergio Giorgi con l’arbitro, proseguita anche dopo che l’ufficiale di gara aveva invitato a terminare la conversazione. Poi ne sono arrivate altre per abuso di palla e per aver lanciato la racchetta nella rete, peraltro nemmeno troppo lontana dal raccattapalle, rischiando quindi una squalifica diretta.

Nel terzo parziale la tennista marchigiana è salita fino al 5-2, ma poi si è fatta nuovamente "strappare il servizio" per colpa di un altro penalty game proprio quando avrebbe dovuto servire per il match. Fortunatamente per lei, Camila è poi riuscita a conquistare il game finale su servizio di Bolsova chiudendo quindi questa incredibile partita. Ora la macedone Danka Kovinic. L'opportunità di chiudere in bellezza la stagione c'è tutta. Magari con quel completino rosa tanto sensuale quanto portafortuna. Appuntamento a giovedì 21 ottobre.

