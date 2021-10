Calcio femminile, agli Europei Under 17 c'è un'umbra in nazionale

Erin Maria Cesarini, perugina in forza alla Lazio, giocherà con il numero 10

Il suo nome, Erin, significa Irlanda. E venerdì, col numero 10 sulle spalle, affronterà il Galles nella prima fase dell’Europeo Under 17 di calcio femminile in programma in Svezia. E’ il personalissimo “derby” di Erin Maria Cesarini, attaccante classe 2005 perugina, ex capitano della Primavera del Perugia passata ad agosto in forza alla Lazio, unica umbra a far parte della spedizione azzurra a Goteborg guidata dal commissario tecnico Nazzarena Grilli. Il calendario della manifestazione continentale metterà Erin e le altre azzurre, inserite nel gruppo 3, di fronte alle padrone di casa della Svezia lunedì 25 ottobre a Boras, poi giovedì 28 a Goteborg alla Francia. Le tre gare sono in programma alle 18.

I primi calci a San Martino in Campo, sui campi di calcio a 7 della Nuova Alba, accolta con grande entusiasmo in biancoverde nella squadra maschile dei nati nel 2005. Quindi il grande salto a titolo definitivo nel settore femminile del Perugia, società con cui ha giocato fino alla stagione scorsa esordendo in prima squadra e in serie B proprio nel giorno del suo 16esimo compleanno. In estate, appunto, l’opportunità che sognava per giocarsi le proprie carte: il trasferimento a Roma per giocare con la Primavera della Lazio Women e per provare a diventare una calciatrice professionista. Tifosa della Fiorentina prima ancora di infilare il suo primo paio di scarpini, ha sempre avuto un debole per Federico Chiesa, ex golden boy viola nel frattempo passato alla Juventus e protagonista assoluto dell’Europeo vinto dall’Italia l’11 luglio scorso a Wembley in finale contro l’Inghilterra. Chissà che Erin non possa seguirne le orme...

Il format è quello della Nations League: le Nazionali partecipanti sono state inserite in due leghe ed è previsto un sistema di promozioni e retrocessioni. L’Italia, inserita nella Lega A, dovrà chiudere il girone al primo posto per unirsi alle altre sei vincitrici della Lega A e al paese ospitante, la Bosnia Erzegovina, nelle finali in programma dal 3 al 15 maggio 2022. Le sette squadre classificate all’ultimo posto dei gironi della Lega A retrocederanno invece in Lega B, mentre le sei vincitrici dei gironi di Lega B e la migliore seconda classificata saranno promosse in Lega A. Prima giornata 22 ottobre: Italia-Galles (ore 18, Goteborg). Seconda giornata (25 ottobre): Svezia-Italia (ore 18, Boras). Terza giornata (28 ottobre): Francia-Italia (ore 18, Goteborg).

