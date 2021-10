Champions League, stasera Porto-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

19 ottobre 2021 a

Ritorna l'amata musichetta della Champions League dopo la sosta nazionali, e i diavoli rossoneri di Stefano Pioli sono chiamati a un match da 3 punti contro gli ostici avversari del Porto. Il Milan stasera è impegnato sul campo dei lusitani per il terzo turno della fase a gironi di Champions League. I rossoneri sono ancora inchiodati a 0 punti nella classifica del girone B dopo le partite a vuoto con Liverpool e Atletico Madrid, dove comunque i diavoli hanno sfoggiato un ottimo calcio, forse pagando qualche ingenuità di troppo.

"Durante la sosta abbiamo studiato bene il Porto, speriamo ci dia frutti. Affrontiamo un avversario solido, compatto, con giocatori offensivi veloci, un allenatore preparato, una squadra preparata. Sarà una partita che presenterà difficoltà tipiche dei match di alto livello. La gara contro il Porto è molto importante, non credo decisiva e penso che il doppio confronto con il Porto nella classifica finale inciderà molto" ha detto Pioli in conferenza stampa.

La partita tra Porto e Milan è in programma questa sera alle ore 21 e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo, Mediaset Infinity e Now.

Le probabili formazioni

PORTO (4-4-2): D.Costa; Corona, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, T.Martinez. Allenatore: S.Conceicao. A disposizione: Marchesin, Marcano, Wendell, Cardoso, Joao Mario, Bruno Costa, Vitinha, Grujic, F.Conceicao, Fabio Vieira, Pepè, Evanilson.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Jungdal, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Maldini, Ibrahimovic.

ARBITRO: Brych (Germania)

