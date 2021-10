A1 femminile, Perugia-Firenze 1-3 vista da Havelkova

Foto: lollini

Il Bisonte supera la Bartoccini FortInfissi ancora al palo a zero punti

18 ottobre 2021

In una gara equilibrata sotto molti aspetti ad avere la meglio è Il Bisonte Firenze (26-24 21-25 21-25 23-25 i parziali) che ha saputo dimostrare una maggior freddezza nei momenti delicati dando lo strappo decisivo nei momenti giusti e superando così 3-1 la Bartoccini FortInfissi Perugia nella seconda giornata del campionato di A1 femminile.

Indre Sorokaite, capitano di Firenze, l'ha vista così: "Ci manca ancora del ritmo e per questo non è stato facile, sono comunque per noi punti molto importanti sia per la classifica che per il morale. Abbiamo avuto una prestazione altalenante ma sono molto fiera della vittoria perché siamo riuscite ad uscirne a testa alta". Mentre sponda Perugia è Helena Havelkova a condividere la sua lettura del match. "La gara è stata molto equilibrata come si è visto, nel primo set siamo riuscite a rovesciare la situazione mentre negli altri tre non siamo riuscite a dare quel qualcosa in più quando lo scontro era ravvicinato. Il nostro è un campionato difficile ed il livello tra le squadre è molto simile quindi sono i dettagli a fare la differenza".

