Camila Giorgi a Tenerife, prima del debutto sexy show allo specchio: shorts e top rosa | Foto

18 ottobre 2021 a

a

a

Torna in campo Camila Giorgi e lo fa ancora una volta a modo suo, postando prima del match uno scatto su Instagram. La tennista marchigiana se la vedrà nel primo turno del torneo Wta di Tenerife contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (di chiare origini russe). La Giorgi proverà a invertire il trend dell'ultimo periodo, dove è apparsa ben lontano dalla condizione mostrata nel trionfo di Montreal, suo primo Master 1000 in carriera.

Nelle sue stories su Instagram ha quindi pubblicato una foto in cui è immortalata in un selfie sexy: look targato Giomila, suo marchio di moda, shorts e top rosa, con tanto di addominali scolpiti. Insomma, problemi fisici superati e grande carica per l'inizio del torneo in terra spagnola.

Camila Giorgi in campo a Indian Wells, ma prima altro scatto da urlo: sguardo sexy e fisico perfetto | Foto

Qualche giorno fa Camila si era fatta immortalare sulla spiaggia, in riva al mare, con un mini vestito sexy che metteva in mostra il suo fisico perfetto. Fisico che negli ultimi tempi ha avuto qualche piccolo problema: "Purtroppo mi faceva troppo male la caviglia destra per giocare bene - ha commentato dopo il ko di Indian Wells -. Ho preso una storta qualche giorno fa in allenamento e oggi non mi ha consentito di spingere, di andare a prendere il servizio, era davvero troppo difficile giocare".

Camila Giorgi, selfie in nero con sguardo sexy: mini vestito e gambe in bella vista | Foto

Probabilmente tuttavia, dopo il trionfo a Montreal nel primo Master 1000 della carriera, la tennista marchigiana ha accusato un pizzico di appagamento e non ha mostrato il suo tennis migliore negli altri tornei disputati, sia a Flushing Meadows per gli Us Open che nel Master 1000 di Indian Wells, stavolta appunto menomata da un problema fisico.

Camila Giorgi mozzafiato sulla sabbia, posa sexy e fisico da urlo: altro scatto bollente | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.