Superlega, la Sir soffre ma passa a Verona: 1-3

Foto: Benda

Va sul 2-0 poi rischia e alla fine vince. Giannelli mvp, ora la Supercoppa

17 ottobre 2021 a

Gioca due grandi set, sciorinando una pallavolo eccellente. Poi cala, soffre, ma lotta con le unghie e con i denti. E alla fine si prende i tre punti in palio la Sir Safety Conad Perugia che espugna in quattro set l’AGSM Forum di Verona di fronte ad una agguerrita formazione di casa guidata in panchina da Stoytchev ed in campo dal talento dello sloveno Rozic. Ma i Block Devils si dimostrano di marmo, sopperendo a delle mancanze sotto il profilo strettamente tecnico che emergono dal terzo parziale con un carattere di ferro, sangue freddo nei momenti caldi e capacità di tenere dritta la barra nelle difficoltà.

È questa la sintesi della seconda giornata di Superlega che vede Nikola Grbic ed i suoi ragazzi tornare a Perugia con altri tre punti in cascina e la vetta della classifica, pur ovviamente ad oggi ancora effimera, ben salda.

Sir-Cisterna vista da Grbic: "Loro bravi a muro, noi insieme solo 5 allenamenti"

Un match a due facce quello di Verona. La prima con Perugia esuberante al servizio, ottima a muro e nella correlazione con la difesa, micidiale quando c’è da capitalizzare un contrattacco. La seconda con Verona che sale di tono, con Mozic (24 punti alla fine) che è una sentenza in attacco, con i bianconeri che invece aumentano i numeri degli errori (9 nei primi due set, 17 nel terzo e quarto).

I numeri della sfida vedono Verona migliore al servizio (8 ace contro 3), Perugia superiore a muro (11 contro 5 scaligeri), in ricezione (56% contro 41%) ed in attacco (56% di positività alla fine, addirittura il 71% nel primo set). Giannelli (4 punti di cui 2 a muro) si prende l’Mvp, Leon ed Anderson si dividono la palma di migliori realizzatori (19 punti a testa) con il martello americano che incanta la platea veronese con una prestazione magistrale in ogni zona del campo (1 ace, 67% in ricezione, 64% in attacco, 2 muri vincenti). Doppia cifra anche per Solè (10 palloni a terra). Perugia mette ora provvisoriamente da parte la Superlega perché domani si apre la settimana che porta alla Final Four di Supercoppa del 23 e 24 ottobre.

