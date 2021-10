Lazio-Inter 3-1, Sarri rimonta Inzaghi con Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic Savic

16 ottobre 2021 a

L’Inter di Simone Inzaghi cade all’Olimpico contro la Lazio. I biancocelesti si impongono in rimonta 3-1 in una gara equilibrata ma abbastanza tesa. Inzaghi esce sconfitto contro la squadra del suo passato, dopo l’omaggio dei tifosi biancocelesti all’ingresso in campo con uno striscione: "22 anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone".

Nerazzurri in vantaggio al 12' del primo tempo grazie al rigore realizzato da Perisic vengono ripresi da Immobile, sempre su rigore, al 64’ e poi sorpassata dalle reti di Felipe Anderson all’81’ e da Milinkovic-Savic al 91’. I nerazzurri non trovano quindi punti pesanti per proseguire l’inseguimento al Napoli capolista e restano fermi a 17 punti mentre la Lazio di Sarri sale a 14, riscattandosi dopo lo scivolone di Bologna. Nel finale di gara, arroventata e dopo i tanti cartellini estratti da Irrati dopo il gol del 2-1 della Lazio, è stato espulso il laziale Luis Felipe uscito in lacrime.

